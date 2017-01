Mattarella a Reggio Emilia per festeggiare la nascita del Tricolore

REGGIO EMILIA, 7 GENNAIO – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto a Reggio Emilia dalla banda della Folgore e dagli studenti, a quali ha consegnato delle copie della costituzione italiana, in occasione delle cerimonie dedicate alla Giornata nazionale della Bandiera e al 220 esimo anniversario della nascita del Tricolore.

In piazza Prampolini il Capo delo Stato è stato poi ricevuto dal sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e alle altre autorità civili e militari, per prendere parte all'alzabandiera e all'esecuzione dell'Inno Nazionale.

"Il valore dell'unità nazionale non va vissuto con uno sguardo al passato, ma deve essere considerato con lo sguardo al futuro", le parole del presidente della Repubblica, che nel corso della giornata ha avuto modo di ribadire il valore dell'unità nazionale "basato sull'importanza della storia comune", da considerare "non tanto con lo sguardo al passato, ma verso il futuro, sulla capacità di costruire il futuro concreto del nostro popolo".

Un omaggio, durante il breve saluto finale di Mattarella, è stato dedicato all’ex Presidente Ciampi: "Il valore dell'unità nazionale ha avuto momenti di arretramento: è stato indebolito nel periodo in cui la deformazione del concetto di patria e di nazione con il fascismo ha indebolito anche la condivisione popolare. Si è ripresa, come diceva un grande italiano che è mancato poco tempo fa come Ciampi, l'8 settembre '43: da quel momento si rilancia il valore della patria e dell'unità nazionale".

Maria Azzarello

[fonte immagine: Gazzetta di Reggio]