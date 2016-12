Mattarella agli sfollati: "lo Stato non vi abbandona"

MACERATA, 23 DICEMBRE - "Capisco la vostra angoscia, ancora più sentita nell'avvicinarsi delle festività natalizie e di fine anno, perché la trascorrete lontano dalle vostre case e in qualche caso dai vostri cari”. Sono queste le parole di Sergio Mattarella che ieri mattina è andato in visita nelle Marche, nelle zone colpite dal sisma di fine estate.

Ad accogliere il presidente al camping Medusa di Recanati e nel centro Holiday di Sant'Elpidio, il sindaco di Porto Recanati, Roberto Mozzicafreddo, il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il prefetto, il commissario straorinario Errani, il capo della protezione civile Fabrizio Curcio e molti sindaci con la fascia tricolore.

Il capo dello Stato ha fatto un giro per le strutture, stringendo le mani delle persone più vicine, poi ha rivolto loro un breve discorso: “l’impegno delle istituzioni è forte e continuo e non si abbasserà nel tempo, lo Stato non vi abbandona -ha promesso- il prossimo Natale e il prossimo Capodanno saranno migliori di questo”.

Oltre a Mattarella anche il premier Gentiloni sarà nelle Marche a dicembre, il Presidente del Consiglio passerà la Vigilia di Natale tra Amatrice e San Ginesio.

Giulia Piemontese

immagine da: ilcittadinodirecanati.it