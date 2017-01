Maturità, il Miur annuncia le materie della seconda prova d\'esame

ROMA, 30 GENNAIO - Il Miur ha reso note oggi le materie che saranno oggetto della seconda prova dell’esame di maturità che si aprirà mercoledì 21 giugno con lo scritto di Italiano. Gli studenti del Classico saranno alle prese col Latino, mentre nessuna sorpresa per quelli dello Scientifico che dovranno affrontare, come di consueto, una prova scritta di matematica e non di fisica, come si era vociferato nelle scorse settimane. Una scelta di buon senso quella operata in questo caso dal ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli, dopo il dissenso manifestato dagli studenti in quanto la fisica allo Scientifico prevede ancora poche ore di insegnamento rispetto alla matematica.

Gli alunni dei licei linguistici dovranno invece vedersela con la lingua straniera «più studiata come numero di ore» (L1), che nella maggior parte dei casi è l'inglese. Per quanto riguarda gli istituti tecnici le prove saranno così suddivise: economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli Istituti tecnici, Tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo Servizi commerciali degli Istituti professionali. Queste le materie che riguardano gli altri indirizzi: scienze umane negli ex Istituti magistrali; discipline artistiche e progettuali al Liceo artistico; teoria, analisi e composizione al Liceo musicale; tecniche della danza al Liceo coreutico.

«Care ragazze e cari ragazzi ci siamo, questo è uno dei momenti più attesi da voi e dalle vostre famiglie. In tanti mi avete scritto in questi giorni su Facebook e so che state aspettando con curiosità, emozione e interesse», ha detto la Fedeli in un videomessaggio pubblicato su Facebook. «Come ogni anno – ha proseguito la Ministra - la scelta delle materie ha tenuto conto del percorso scolastico che voi avete affrontato». «Sono sicura - ha concluso - che con impegno e dedizione e con la guida sapiente delle vostre e dei vostri docenti affronterete questa prova nel migliore dei modi possibili. Vi invito a studiare e a consolidare la vostra preparazione. Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. So che ce la farete».



[foto: ilsecoloxix.it]



Antonella Sica