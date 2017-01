Maxisequesto di giocattoli pericolosi a Milano

MILANO, 4 GENNAIO 2017 - La Polizia Locale di Milano ha effettuato un maxisequestro di oltre 400 mila giocattoli contraffatti e pericolosi, per un valore stimato sul mercato di circa 1 milione e mezzo di euro, in un magazzino situato in zona Stephenson.

Le indagini condotte dal nucleo Antiabusivismo della Polizia locale, guidato dal Comandante Antonio Barbato, sono partite da un controllo in un negozio che esponeva merce pericolosa, tra cui puntatori laser vietati.

Grazie a successive verifiche, gli uomini della Polizia Locale sono riusciti a risalire ad un magazzino nelle disponibilità del proprietario del negozio, un cittadino cinese, nel quale sono stati rinvenuti numerosi scatoloni contenenti principalmente giocattoli. Dai controlli sulla merce è emerso che oltre 400 mila pezzi risultavano essere non conformi alla normativa del Codice del Consumo. Data la loro pericolosità per la sicurezza e la salute dei bambini, sono stati posti sotto sequestro.

Il titolare del negozio è stato denunciato a piede libero, poichè ritenuto produttore e importatore della merce posta in sequestro. Al cinese sono stati contestati i reati di contraffazione (che prevede la reclusione fino a 2 anni e una multa di 200 mila euro), ricettazione (che prevede la reclusione fino a 6 anni) e l'aver posto in vendita prodotti pericolosi in violazione ai divieti del Codice del Consumo (che prevede l'arresto da 6 mesi a 1 anno e un'ammenda da 10 mila e 50 mila euro).

"Si tratta del più ingente sequestro fatto dalla Polizia Locale su giocattoli pericolosi - spiega il Comandante della Polizia Locale Antonio Barbato - Per riuscire a classificare tutta la merce sono stati necessari cinque giorni di lavoro da parte del Nucleo Antiabusivismo. In occasione delle festività, purtroppo aumenta esponenzialmente l'importazione illegale di questi prodotti che non sottostanno ai controlli e alle regole di sicurezza previste dall'Unione Europea".

Daniele Basili

immagine da ilgiorno.it