Mediaset contro Vivendi: "L'unica strada è il tribunale"

ROMA, 22 GENNAIO - “Se ne esce con le vie legali”, ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi riguardo lo scontro con la rivale francese Vivendi.

“Se arriverà una proposta la valuteremo”, ha asserito pochi giorni fa il Berlusconi. A quanto pare, però, le sue idee sono cambiate, e riguardo alle parole dell'amministratore delegato di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, Pier Silvio ha detto: “È stato lui a parlare di un'ipotesi Telecom, Vivendi, Mediaset ma a noi una partnership azionaria non interessa. Non tanto per la mancata vendita, ma per il rallentamento che hanno subito le attività di Premium”.

Infatti, Premium, sta pesando molto sui bilanci della società, e proprio per questo Mediaset ha deciso di partecipare alle aste di Champions e Campionato, senza però esagerare con le offerte.

La prima udienza sarà quindi il ventuno marzo 2017, ma i tempi, a quanto pare, saranno molto lunghi.

Chiara Fossati

immagine da www.ilgiornale.it