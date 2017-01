Melbourne, auto contro pedoni: tre morti e almeno 20 feriti

MELBOURNE, 20 GENNAIO - Tre morti e almeno venti feriti. È questo il bilancio ancora provvisorio dello schianto di un'automobile piombata sulla folla a Melbourne, dove, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo avrebbe deliberatamente falciato alcuni pedoni.

Secondo quanto riferiscono i media locali, la vicenda è avvenuta alle 14 (ora locale) della giornata di ieri. Al momento sarebbe stata esclusa la pista terroristica e l'autore del gesto è stato arrestato dalla Polizia.

Il comandante della polizia della regione di Victoria, Stuart Bateson, ha precisato che l’incidente "non è un atto di terrorismo". Stando a quanto affermato dal comandante, sembrerebbe che l'episodio sia collegato ad un "accoltellamento avvenuto in precedenza nella parte meridionale della regione di Victoria", ma che l'autista si sia schiantato intenzionalmente sui passanti. Tra i feriti ci sarebbe anche un bambino.

Luigi Cacciatori

Immagine da ilfattoquotidiano.it