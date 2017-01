Meningite, tre nuovi casi in Toscana nelle ultime 24 ore

FIRENZE, 2 GENNAIO - Tre nuovi casi di meningite, questa volta tutti in toscana. Una ragazza di Prato, contagiata da meningococco C, un uomo di 55 anni a Impruneta, in provincia di Firenze, contagiato da meningococco B e un anziano di 83 anni, a Livorno, colpito dal batterio Haemophilus influenzae di tipo B.

La giovane, un’estetista di 20 anni, è stata ricoverata sabato sera a Prato, all'ospedale Santo Stefano, le sue condizioni sono apparse subito serie. La conferma della diagnosi, meningite di tipo C, è arrivata in tempi rapidi dal laboratorio di Infettivologia dell'ospedale Meyer di Firenze. Ne dà notizia un comunicato dell'Usl Toscana Centro: "I sanitari - si legge nella nota - hanno sospettato subito che si trattasse di sepsi da meningococco ed hanno immediatamente sottoposto la paziente ad adeguata terapia. Il Servizio di Igiene e pubblica e della nutrizione del Dipartimento di Prevenzione - prosegue il comunicato - ha prontamente attivato tutte le procedure per la profilassi e sta sottoponendo, già dalle prime ore di questa mattina, a copertura antibiotica i familiari e le persone che nei 10 giorni precedenti all'esordio dei sintomi della paziente hanno avuto contatti stretti e ravvicinati con la ragazza". È in corso l'indagine epidemiologica per ricostruire i luoghi frequentati dalla ragazza, sempre nel periodo di 10 giorni dall'esordio dei sintomi.

L'uomo di 83 anni, un anziano residente a Venturina, è stato invece ricoverato nel reparto di Malattie Infettive all'ospedale di Livorno con diagnosi di meningite da emofilo di tipo B. Questa patologia non comporta profilassi per i soggetti venuti in contatto con il soggetto. Le condizioni del paziente sono serie e la prognosi riservata.

Il terzo caso infine, a Impruneta, in provincia di Firenze, secondo quando comunica l'Usl Toscana Centro, è un adulto di 55 anni, ricoverato con diagnosi di caso da meningococco B nel presidio di Santa Maria Annunziata ed è "in condizioni cliniche stabili". Anche in questo caso, il servizio di igiene e sanità pubblica fiorentino ha subito attivato le misure di profilassi, sulla base della valutazione del profilo di rischio.

Sempre nella giornata di ieri, un uomo di 50 anni originario di Alatri, in Ciociaria, è stao ricoverato in gravi condizioni al policlinico Umberto I di Roma per meningite da streptococco.

Giulia Piemontese

(immagine da: avvenire.it)