Messico, uomo armato spara in un club di Playa del Carmen: un italiano tra le vittime

PLAYA DEL CARMEN, 16 GENNAIO - Un uomo ha sparato all'impazzata uccidendo cinque persone nei pressi del club Blue Parrot di Playa del Carmen, località turistica messicana. Tra le vittime, come confermato dalla Farnesina, c'è anche un italiano. Le altre quattro vittime sono un colombiano, due canadesi e una donna di cui non è stata fornita la nazionalità.

Tre vittime, come sottolineato dall’organizzazione, appartenevano alla sicurezza del locale e "hanno perso la vita mentre cercavano di proteggere gli spettatori, dentro al locale". L’altra vittima è una donna ed è stata travolta dalla folla in fuga. Altri quindici risultano feriti, di cui otto versano in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che una persona con in mano un'arma da fuoco ha cercato di entrare nel locale nonostante i tentativi della sicurezza di impedirlo e a quel punto avrebbe aperto il fuoco.

La sparatoria è avvenuta intorno alle 3 del mattino (le 9 in Italia). "Non sono entrati nel locale, hanno sparato contro l'accesso principale da fuori. Nessuno è entrato nella discoteca, sembrava che volessero sparare per uccidere il massimo numero possibile di persone", ha raccontato Valerie Lee, collaboratrice della rivista britannica Mixmag.

Il procuratore generale della regione, Miguel Angel Pech Cen, ha dichiarato il fermo di tre persone e ha annunciato che "per garantire il successo delle indagini ed evitare fughe di notizie" non verranno diffusi ulteriori dettagli ma le autorità hanno voluto subito escludere la matrice terroristica del gesto. La polizia ha iniziato i rilievi, raccogliendo numerose testimonianze.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine cbsnews.com)