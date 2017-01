Messina, lei lo lascia e lui le dà fuoco: gravissima la ragazza

MESSINA, 9 GENNAIO – Ha aperto la porta alle 6 del mattino, A.M., una ragazza di ventidue anni che in pochi attimi si è ritrovata investita da un getto di benzina infuocata, punita dal suo ex ragazzo per avere interrotto pochi mesi fa una convivenza. L’aggressione si è consumata all’alba di questa mattina a sud di Messina, nel quartiere di Bordonaro.

Dall’altra parte dell’uscio l’ex fidanzato venticinquenne, ora fermato per tentato omicidio, che non ha accettato di essere stato lasciato da qualche mese dalla ragazza con la quale conviveva. L’uomo è fuggito mentre la ragazza era avvolta dalle fiamme, ad accorrere in suo aiuto un parente.

Al momento la giovane è ricoverata in grave condizioni, con ustioni su 60% del corpo, al Policlinico di Messina. E’ in una stanza sterile dell’ospedale con ustioni nell'addome, alle gambe, alle coscie e alle caviglie. Sull'accaduto indaga la Squadra mobile di Messina.

Maria Azzarello