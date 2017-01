Messina, l\'ex le dà fuoco: fermato l\'aggressore

MESSINA, 9 GENNAIO - Si è presentato alla polizia, accompagnato dal proprio legale, il ventiquattrenne A.M., che avrebbe dato fuoco alla sua ex ragazza. Sull'accaduto indaga la Squadra mobile di Messina che già da ieri, per tutto il giorno, ha ascoltato i genitori della vittima. Adesso il giovane in stato di fermo, è sotto interrogatorio con l'accusa di omicidio.



Un getto di benzina ha ustionato gravemente G.B., una ragazza siciliana di 22 anni che all'alba della mattina di ieri è stata investita dal liquido infiammabile gettato dall'ex ragazzo.



Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il venticinquenne ha suonato alla porta della giovane donna per un chiarimento ma, non avendo accettato il distacco con lei dopo mesi di convivenza, le ha lanciato addosso della benzina dandole fuoco. Dopo l'aggressione avvenuta a Bordonaro, noto quartiere della periferia di Messina, il ragazzo è fuggito senza soccorrere la vittima.



A chiamare i soccorsi è stata una parente della ragazza che ha immediatamente provato a spegnere le fiamme che avvolgevano il corpo della giovane. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, che hanno trasportato la ventiduenne presso il Policlinico di Messina. Adesso la vittima si trova all'interno di una stanza sterile avendo riportato ustioni gravissime che le ricoprono il 60% del corpo, soprattutto nelle zone dell'addome, cosce, gambe e caviglie.

Alessia Terzo

Immagine da poliziadistato.it