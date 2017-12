Meteo: previsioni per San Silvestro su Nord, Centro, Sud e Isole

Clima freddo nel corso delle ore notturne, nuvolosità in aumento su molte regioni Siamo giunti all'ultimo fine settimana del 2017: che tempo farà?

SITUAZIONE - In questi ultimi giorni di Dicembre l'alta pressione delle Azzorre ha provato ad abbracciare le nostre regioni. Ci riuscirà, ma soltanto per pochi giorni.

- Ancora precipitazioni su coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Cielo che si copre su Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Qualche pioggia debole in Toscana.Peggiora sulle Alpi più settentrionali con nevicate sopra i 700/1200 metri.Più soleggiato sul resto del territorio., SAN SILVESTRO - Cielo che si copre sulle regioni tirreniche, in Liguria ed entro sera anche sul resto del Nord e del Centro. Possibili precipitazioni in nottata al Nord, moderate su Liguria di levante, deboli su Toscana, Campania, occasionali sul Lazio.Più soleggiato sul resto dell'Italia.Freddo di notte, specie al Nord dove si avranno estese gelate. In graduale aumento nel corso di Domenica, con valori che saliranno sopra la media del periodo di 4/5°.Notizia segnalata da (iLMeteo)