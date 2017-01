Meteo: 7 morti. Il Centro-Sud collassa nel gelo

Neve perfino ad Agrigento. Fino a -15° nelle zone TERREMOTATE del Centro Italia

La neve è arrivata, copiosa, su mezza Italia; Centro-Sud travolto da abbondanti nevicate fin sulle coste, uno spettacolo davvero inusuale.

NEVE - Il 6 Gennaio la neve è caduta anche ad Agrigento, seppur non molta; coltre nevosa più spessa nell'entroterra, con qualche disagio per i cittadini, ma lo spettacolo era davvero mozzafiato.

Continua a nevicare, come da previsioni, su tutto il litorale centro-meridionale dell'Adriatico, sugli Appennini relativi, in Basilicata, in Campania, specie interna, ma qualche fiocco è comparso anche a Napoli.

ZONE TERREMOTATE, GELO E NEVE - Nei campi allestiti dalla protezione civile, da diversi giorni insistono neve e gelo con valori minimi scesi ampiamente al di sotto dei -10°.

VITTIME - Purtroppo il ghiaccio e il freddo hanno fatto anche cinque vittime. La prima un senzatetto di soli 43 anni, morto in provincia di Avellino, la seconda una signora di 49 anni scivolata sul ghiaccio ad Altamura (Bari).

Nella notte tra il 6 e il 7 un clochard è stato trovato senza vita sul Lungarno, a Firenze.

TRAGHETTI E TRENI IN TILT - Isole Eolie, anch'esse con fiocchi di neve, isolate a causa del forte vento. Treni sulle tratte adriatiche in forte ritardo o sospesi temporaneamente.

DISAGI SU MOLTE REGIONI - Ma è la neve a creare i maggiori disagi, su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata continua a cadere incessantemente con problemi alla circolazione, soprattutto sulle zone interne ed appenniniche. Si prevede un manto nevoso superiore ai 60 cm su questi settori.

GRAN SOLE E GELO AL NORD - Sul resto d'Italia splende un gran sole, ma i venti gelidi mantengono le temperature molto basse, pochi gradi sopra lo zero in pianura, e ampiamente al di sotto in collina e in montagna. In Alto Adige si è battuto il record stagionale con -28.5° in val Passiria, presso Cima Libera. GELATE AL NORDEST - Tra Padova, Vicenza, Verona gran gelo nel corso della giornata di Sabato: minime fino a -7, -8°.

