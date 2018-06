Meteo: AAA Cercasi Estate. Attacco di temporali e grandine, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Weekend no, non ci siamo, clima fresco e Domenica è pronto un nuovo attacco di temporali e grandine

L'estate 2018 si fa piccola: un’Italia che rimane ostaggio di correnti instabili. Fine settimana più fresco soprattutto al Nord



Le societa' sono state sottoposte a sequestro insieme a conti correnti, un complesso immobiliare a Cutro e ad un'autovettura Audi A6. Il valore complessivo dei beni sequestrati ammonta a circa 8 milioni di euro

L'aria fresca di origine nordeuropea sta dilagando proprio in queste ore sull'Italia: è stato un risveglio piuttosto fresco su gran parte del Nord e sulle regioni adriatiche, dove è tornato a splendere il sole dopo il fortunale che Venerdì ha spezzato i sogni dei vacanzieri, già pronti a godersi un meritato relax in spiaggia tra la riviera romagnola e l'Abruzzo.

Sabato 23 Giugno il maltempo scivola verso Sud, ad essere interessata dai temporali sarà da principio la Puglia, poi la Calabria, con fenomeni a tratti intensi e rischio grandine e trombe marine.

Qualche pioggia potrà bagnare i settori meridionali del Lazio e i rilievi alpini orientali, mentre altrove splenderà il sole.

Domenica 24 è pronto un nuovo attacco temporalesco, questa volta al Nord, sulla Sicilia e sulla Sardegna, per la presenza in quota di aria più fresca e quindi instabile, dove potranno andare in scena nubifragi e grandinate soprattutto tra cagliaritano e Ogliastra.



Lungo i rilievi alpini i temporali saranno una costante per tutto il giorno, e potranno raggiungere localmente i settori prealpini: in serata attenzione al Nordest, con fenomeni temporaleschi a tratti intensi che dal bellunese potranno scendere fin verso il veneziano, vicentino e trevigiano.

A far notizia, soprattutto al Nord, saranno le temperature, fresche per il periodo: 21°C di massima a Torino, 24°C a Milano e 25°C a Trieste; i valori termici caleranno leggermente anche al Sud, ma soltanto nella giornata di Lunedì.

Notizia segnalata da: (iLMeteo)