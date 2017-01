Meteo: Al Nord piogge e neve domenica temporali al Sud

Fine settimana a due facce, tra pioggia , neve sui rilievi e nebbia. Maltempo al Sud >Domenica previsioni ufficiali per l'ultimo fine settimana del mese di Gennaio, ossia per i giorni 28 e 29 gennaio.

SITUAZIONE - Nel corso del weekend correnti più meridionali porteranno un peggioramento del tempo sulle regioni più occidentali del nostro Paese, sulle due isole maggiori e sui settori ionici.

SABATO 28 - Al mattino neve a 200 metri sul Piemonte, in aumento fino a 600 metri in giornata. Piogge sulla Liguria centro-occidentale. Peggiora su Sardegna e Sicilia con piogge sparse, e temporali in Sicilia, più tardi anche sul Reggino. Cielo spesso coperto sul resto delle regioni.

DOMENICA 29 - Precipitazioni che interesseranno tutti i settori ionici. Migliora in Sardegna, cielo spesso coperto sui versanti orientali. Nebbia al Nordovest e in Emilia.

TEMPERATURE - Valori termici in graduale aumento sia di giorno che di notte.

Notizia segnalata da: (iLMeteo)