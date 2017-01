Meteo: Allerta, arriva il Burian, gran Gelo e Neve

L'alta pressione si allungherà fino alla Russia, favorendo l'arrivo del gelido Burian

Con questo articolo andremo ad analizzare il tempo previsto dopo la seconda irruzione di aria artica sull'Italia, atteso nel corso del weekend 14/15 gennaio. I dati a nostra disposizione ci dicono che arriverà il Burian, il gelido vento delle steppe russe, sarà così?

SITUAZIONE DAL 16 GENNAIO - L'alta pressione inizierà dominare l'Europa centrale e si allungherà verso quella nordorientale, pescando aria gelida dalla Russia. L'aria in arrivo sul bacino del Mediterraneo, il Burian, interagendo con il mare, formerà dei centri di bassa pressione, ad ora collocabili sul medio/basso Tirreno.

CONSEGUENZE - In questa situazione, ossia con una bassa pressione sui mari centro/meridionali italiani, sarebbe il Centro-Sud Italia ad essere interessato da precipitazioni diffuse, copiosamente nevose in Appennino e regioni adriatiche. Il Nord, potrebbe essere temporaneamente interessato dalle precipitazioni che in questo caso assumerebbero carattere nevoso fino in pianura.

TEMPERATURE e VENTI - Temperature in ulteriore diminuzione già da Domenica 15 e nei giorni successivi con valori molto freddi e sotto la media del periodo di circa 7/8 gradi. Venti in rinforzo, tesi ed impetuosi di Burian sui bacini centro-settentrionali, a rotazione ciclonica su quelli centro-meridionali, qui con mareggiate lungo le coste.

Notizia segnalata da: (iLMeteo)