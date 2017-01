Meteo, allerta gialla in Liguria per la neve

GENOVA, 10 GENNAIO - Allerta gialla per neve in Liguria tra la Valle Stura, Savona e Genova. È questo l'allarme lanciato dalla Protezione Civile Regionale per la giornata di oggi, dalle sei del mattino alle diciotto di questo pomeriggio.

Le zone più a rischio, secondo la Protezione Civile, sarebbero quelle più interne, nell'entroterra ligure. Nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 gennaio, a Cabanne di Rezzoaglio, in provincia di Genova, è stata registrata una temperatura minima di -12.3.

La situazione potrebbe però complicarsi oggi e domani, a causa del passaggio di un fronte atlantico che potrebbe portare delle precipitazioni nevose. Queste non saranno abbondanti, ma potrebbero portare delle complicazioni, soprattutto alla viabilità.

Oltre alla neve è previsto anche un forte vento che abbasserà ulteriormente le temperature.

Secondo la Protezione Civile ligure è stato necessario innalzare il livello di allerta per i possibili disagi che si potrebbero verificare a causa del gelo e del ghiaccio che potrebbero portare a dei disagi locali.

Il comune di Genova, per far fronte alle possibili problematiche dovute alla neve e alle basse temperature, ha previsto un costante contatto con Amiu, Amt e Aster, in modo da monitorare ora per ora la situazione.

Chiara Fossati

immagine da www.primocanale.it