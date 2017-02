Meteo: Allerta nubifragi in Liguria, Toscana, Triveneto e Lombardia, neve sulle Alpi

Venti di Libeccio in intensificazione, forti piogge in Liguria, Toscana, Triveneto e Lombardia

Ormai è stato detto e ridetto: stanno arrivando le perturbazioni atlantiche. Queste si faranno sentire maggiormente a partire da Giovedì 2, ma soprattutto Venerdì 3 febbraio, e poi ancora nel corso del weekend. Con questo articolo parleremo del peggioramento atteso per Venerdì 3 febbraio.



SITUAZIONE - Il flusso atlantico scende di latitudine, richiamando intensi venti meridionali sui nostri mari. Venti responsabili di un diffuso peggioramento del tempo al Centro-Nord.



GIOVEDI 2 notte - Tempo in peggioramento al Nord con piogge diffuse. Rischio forti piogge o locali nubifragi sulla Liguria centro-occidentale.



VENERDI 3 - Piogge diffuse su Triveneto e Lombardia, migliora sul Piemonte. Al mattino forti piogge sulla Liguria. Piogge e locali temporali anche in Toscana, poi Lazio, Umbria e Campania settentrionale.



NEVE - Cadrà abbondante e copiosa su tutte le Alpi e sopra i 1100/1200 metri. Accumuli sopra i 20/30 cm su gran parte delle Alpi. Neve anche in Appennino, ma sopra i 1400/1500 metri.

