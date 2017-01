Meteo allerta Rossa: Chiuso l\'aeroporto di Reggio Calabria 

REGGIO CALABRIA, 23 GENBNAIO - L'aeroporto di Reggio Calabria e' stato temporaneamente chiuso stamane a causa del maltempo ed il traffico aereo e' stato dirottato a Lamezia Terme (Catanzaro). Lo rende noto la prefettura reggina.

"Prosegue - si legge in un comunicato stampa - l'operativita' dell'Unita' di crisi attivata dalle ore 21.00 di ieri dal Prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari a seguito dell'allerta meteo che ha previsto una evoluzione dell'andamento delle piogge con possibili rischi di frane e/o esondazioni, in particolare nelle aree classificate a rischio idrogeologico ed idraulico dal PAI.Durante tutta la notte e ancora oggi - si fa rilevare - l'unita' di crisi sta operando per la risoluzione delle situazioni di criticita' determinate dal maltempo. Sono stati attivati i Vigili del Fuoco e i Vigili Urbani per l'allagamento del sottopasso svincolo SS 106 - San Leo, che e' stato interdetto alla circolazione sia in direzione sud che in direzione nord". Per quanto concerne le strade provinciali, la prefettura fa sapere che "vi sono stati interventi sulla SP che collega la frazione di S. Elia di Montebello e la frazione di Fossato Jonico, interessata da un evento franoso e sulla SP 66 per una frana che ha interessato la carreggiata in prossimita' del Comune di Staiti.Vi e' stata, inoltre, - si legge - necessita' di intervento da parte del settore Demanio idrico e fluviale della Provincia nel tratto stradale SP 68 per rischio esondazione della fiumara Bruzzano".