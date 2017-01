Meteo: Bassa pressione dal Ligure verso il Centro-Sud, maltempo su molte regioni

Maltempo al Centro-Sud, Neve sopra 1000 metri Bassa pressione dal Ligure verso il Centro-Sud, maltempo su molte regioni

Con questo articolo vogliamo raccontarvi la particolare situazione meteo che si sta creando in queste ore su molte regioni italiane.

SITUAZIONE - Dal 2 Gennaio l'alta pressione si è spostata temporaneamente verso la Francia e il Regno Unito, favorendo così la discesa di aria nordatlantica, che entrando nel Mediterraneo formerà una bassa pressione che dal mar Ligure si sposterà velocemente verso il Centro Italia, quindi basso Adriatico per poi dirigersi verso la Grecia.

3 GENNAIO - La bassa si sposta verso il Sud. Al mattino maltempo diffuso al Centro peninsulare con precipitazioni forti sugli Appennini dove nevicherà sopra gli 800/1000 metri o a quote più basse su Toscana e Marche. Peggioramento che si porta al Sud peninsulare con piogge e neve sopra i 1200/1400 metri, ma con quote in calo in serata.

4 GENNAIO - Soleggiato al Nord e parte del Centro, al Sud ancora maltempo sulla Calabria Tirrenica e sulla Sicilia; quota neve sopra i 1200 metri su queste regioni.Entro sera tende a peggiorare con piogge sulla Campania e neve a 900 metri. Notizia segnalata da: (iLMeteo)