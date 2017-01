Meteo: Colata artica sull\'Italia, fino a -10° in pianura, -25° in montagna

Giornate di ghiaccio attese sull'Italia, fino a -25° sulle Alpi e Appennini, -10° in pianura al Nord

E' imminente l'immensa colata di aria artica che investirà l'Italia a partire dal Giovedì 5 gennaio. L'aria artica porterà con sé un tracollo delle temperature fino a 15° in meno rispetto alla media del periodo, e inoltre farà arrivare la neve, anche copiosa, su Adriatiche e al Sud.

SITUAZIONE - Lo spostamento dell'alta pressione verso la Francia sta per favorire l'immensa colata di aria artica sull'Italia.

TEMPERATURE DAL 5 GENNAIO - E' da questo giorno che l'imponente irruzione di aria artica invaderà l'Italia. Al Nord i valori minimi scenderanno fino a -7/-9° in pianura, fino a -15/-22° in montagna. Al Centro valori notturni sottozero su tantissime città, a Roma sono previsti -5°, gelo anche al Sud, valori vicino allo zero anche sul resto delle regioni meridionali. Il giorno della Befana tutto il Centro-Sud vedrà la neve fino in pianura e coste con valori termici vicini agli zero gradi anche di giorno e sottozero di notte.



Sabato 7 sarà la giornata più gelida, temperature non superiori allo zero al Nord e sulle colline del Centro-Sud, addirittura -7° di massima a Potenza! Valori massimi vicini allo zero su tutta Italia. Valori notturni fino a -10° in pianura al Nord, -5° previsti a Roma, -7° a Milano, Torino, Venezia.

notizia segnalata da: (iLMeteo)