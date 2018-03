Meteo: da lunedì perturbazioni raffica, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Sarà una settimana davvero instabile, treno di perturbazioni verso il Belpaese

Tra il 5 e l'11 Marzo il sole difficilmente si farà vedere sul Belpaese: una serie di perturbazioni raggiungeranno a raffica quasi tutte le nostre regioni.

EVOLUZIONE - Le piogge si alterneranno a fasi temporaneamente asciutte e spesso soleggiate, che risulteranno però molto brevi.Le regioni meridionali saranno le zone d'Italia che vedranno più sole, ad eccezione della Campania.Alternanza di schiarite e piovaschi su Marche, Abruzzo e Molise.5-6 Marzo - Nel corso della giornata di Lunedì 5 una prima perturbazione attraverserà l'Italia da Ovest verso Est, portando piogge diffuse al Nord, rovesci e temporali al Centro e sulla Campania.Nevicate sulle Alpi sopra i 900/1200 metri circa.7-9 MARZO - In questo periodo una seconda perturbazione investirà l'Italia con altre piogge che colpiranno soprattutto il Nordovest, Toscana, Umbria, e Lazio. Venerdì 9, giornata d'attesa.10-11 - Secondo fine settimana di Marzo con nuova perturbazione da Nordovest: precipitazioni che insisteranno dapprima al Nord, a seguire raggiungeranno il Centro, per poi spostarsi al Sud nella giornata di Domenica.TEMPERATURE - In graduale aumento su tutti i settori.Notizia segnalata da (iLMteo)