Meteo: Ecco l\'ultimo weekend 2017, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Asciutto, ma con progressivo peggioramento. Clima freddo di notte, nuvolosità in aumento su molte regioni

Previsioni per l'ultimo weekend del mese di Dicembre, quello che ci porterà al Capodanno.

SITUAZIONE - Dal 29 Dicembre l'alta pressione delle Azzorre tenterà di abbracciare le nostre regioni. Ci riuscirà, ma soltanto per pochi giorni.



SABATO 30 - Ancora precipitazioni su coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Cielo che si copre su Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Qualche pioggia debole in Toscana.

Peggiora sulle Alpi più settentrionali con nevicate sopra i 700/1200 metri.

Più soleggiato sul resto del territorio.



DOMENICA 31, SAN SILVESTRO - Cielo che si copre sulle regioni tirreniche, in Liguria ed entro sera anche sul resto del Nord e del Centro. Possibili precipitazioni in nottata al Nord, moderate su Liguria di levante, deboli su Toscana, Campania, occasionali sul Lazio.

Più soleggiato sul resto dell'Italia.



TEMPERATURE - Freddo di notte, specie al Nord dove si avranno estese gelate. In graduale aumento nel corso di Domenica, con valori che saliranno sopra la media del periodo di 4/5°.

Notizia segnalata da (iLMeteo)