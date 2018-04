Meteo: Festival di temporali, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Da oggi Lunedì fino a Mercoledì festival di temporali, concreto rischio grandine

Temporali via via più diffusi da Lunedì e per almeno 3 giorni



Lunedì 16 grandi manovre nell'atmosfera europea e quindi anche italiana. Il vortice ciclonico che ha raggiunto l'Italia nella giornata di Domenica 15 verrà letteralmente isolato e circondato dai tentacoli dell'alta pressione nordafricana che conquisterà l'Europa sia dal Marocco che dalla Libia.

Nella giornata di oggi Lunedì il centro depressionario sosterà nei pressi dell'Italia causando tre giorni di temporali su molte regioni.Si inizierà appunto Lunedì 16 quando i temporali interesseranno il Triveneto, la Lombardia a livello locale, l'Appennino emiliano-toscano, e tutto l'Appennino centrale e meridionale. Il sole dominerà il resto dei settori e splenderà lungo le coste.Martedì 17 l'alta pressione che sarà presente sull'Europa centro-settentrionale comincerà a scendere di latitudine inglobando le regioni settentrionali dove si potranno verificare ancora dei temporali isolati tra Veneto, Lombardia ed Emilia, ma sarà il Centro e il Sud a venire letteralmente bombardato dai temporali.Precipitazioni accompagnate da locali grandinate interesseranno gran parte delle regioni centrali, meridionali, la Sardegna e la Sicilia.Mercoledì 18 l'alta pressione avrà invaso le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, i temporali agiranno ancora su quelle meridionali, a carattere sparso e seguiti da ampie schiarite.Notizia segnalata da (iLMeteo)