Meteo: Gelo su molte regioni, con neve fino a bassa quota

L'inverno non molla, ancora neve al Centro-Sud, specie su Appennini e Adriatiche

Con questo articolo vogliamo illustrare a tutti voi, affezionati lettori di iLMeteo.it, la situazione meteo che si verificherà nella giornata di Lunedì 16 Gennaio.

Una nuova irruzione di aria polare sta colpendo la nostra Penisola dalla giornata di Domenica 15 Gennaio, e porterà nelle prossime ore nuovamente gelo su molte regioni, con neve fino a bassa quota.

LUNEDI' - L'afflusso di aria gelida ha determinato la formazione di una bassa pressione sul Mar Tirreno, in spostamento in queste ore verso Sudest.

Maltempo dunque al Centro-Sud. Neve fino al piano in particolare sulle regioni adriatiche e sulle aree appenniniche, ma forte instabilità anche sulle due Isole maggiori e sul resto del Sud, con piogge, temporali e nevicate a quote molto basse.

TEMPERATURE e VENTI - I valori termici sono visti in ulteriore generale diminuzione nel corso della giornata di Lunedì. Venti da Nord o Nordest, con raffiche fino a 80 km/h. Mari molto mossi o localmente agitati, con conseguente rischio di mareggiate.

notizia segnalata da: (iLMeteo)