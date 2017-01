Meteo: Il tempo cambia, pioggia e neve dall\'Atlantico

Arrivano le perturbazioni atlantiche, e con esse la pioggia e la neve sulle montagne

Con questo articolo vogliamo fare il punto circa l'evoluzione meteo per la prossima settimana, che ci porterà nel nuovo mese.

Il mese di Gennaio è destinato a terminare senza particolari stravolgimenti meteo, con tempo leggermente instabile negli ultimi giorni del mese.

SITUAZIONE - Da fine Gennaio il flusso atlantico inizierà a scendere di latitudine, andando ad interessare i settori occidentali europei e anche il Mediterraneo.

RITORNANO LE PIOGGE, e la NEVE SULLE ALPI - Con questa situazione il tempo è previsto in peggioramento. Venti più miti meridionali porteranno molte nubi e piogge al Centro-Nord, precipitazioni via via più diffuse a partire da Giovedì 2 febbraio. Infatti da Giovedì una bassa pressione atlantica porterà diffuso maltempo al Nord, Toscana, Lazio, Umbria e anche Campania con tanta pioggia in pianura e neve copiosa sulle Alpi sopra i 1000/1200 metri, a quote più alte in Appennino.

TEMPERATURE - Grazie ai venti più miti meridionali le temperature subiranno un aumento importante su tutte le regioni.

Notizia segnalata da: (iLMeteo)