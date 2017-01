Meteo: Ingresso impetuoso di forti Venti Gelidi dai Balcani, con bufere di Neve su Adriatiche

Ingresso impetuoso di forti venti di Bora, maltempo diffuso al Centro-Sud Lo scenario atmosferico è destinato a cambiare da Martedì 17, quando venti gelidi dai Balcani investiranno l'Italia.

COSA ACCADRA' - A partire da Martedì 17 l'anticiclone presente sull'Europa occidentale tenderà ad allungarsi fino alla Scandinavia. Da qui invierà venti di origine artiche che acquisteranno connotati continentali attraversando l'Europa. Essi entreranno in Italia provenendo quindi dai Balcani.

Ecco allora che masse d'aria gelida continentale inizieranno ad invadere il

bacino del Mediterraneo.

Il freddo dilagherà fin da subito nei bassi strati dell'atmosfera: la temperatura dell'aria unita al forte vento faranno precipitare la temperatura percepita dal nostro organismo fino a valori ampiamente negativi.

EVOLUZIONE - Con l'arrivo dell'aria gelida dai Balcani, le regioni adriatiche saranno le più colpite con maltempo e neve abbondante in collina e sopra il metro di accumuli sulle colline di Marche e Abruzo. Neve anche sulle coste di queste due regioni e con bufere.

Il flusso freddo alimenterà ancora una bassa pressione sul Tirreno che inizialmente potrebbe interessare anche il Nord Italia, segnatamente l'Emilia Romagna.

TEMPERATURE - In repentina diminuzione, già da Domenica 15 ad opera dell'aria artica, ma in ulteriore calo da Martedì 16 e Mercoledì 17 per l'arrivo dei venti gelidi dai Balcani. Valori termici sotto la media del periodo di 10 gradi. Notizia segnalata da: (iL Meteo)