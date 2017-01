Meteo: Italia 2-3 Gennaio, maltempo e Neve al Centro-Sud

Una bassa pressione si formerà sui nostri mari portando maltempo invernale sulle regioni centro-meridionaliCon questo articolo andremo a vedere le condizioni meteo per i primi giorni dopo Capodanno, ossia il 2 e il 3 gennaio 2017. Partiamo come sempre dalla possibile situazione atmosferica, addentrandoci successivamente nel dettaglio per le nostre regioni.

SITUAZIONE - Dal 2 Gennaio l'alta pressione si sposterà temporaneamente verso la Francia e il Regno Unito, favorendo così la discesa di aria nordatlantica, che entrando nel Mediterraneo formerà una bassa pressione che dal mar Ligure si sposterà verso il Centro Italia, quindi basso Adriatico per poi dirigersi verso la Grecia.

2 GENNAIO - Tempo che peggiora ad opera di venti di Libeccio. Cielo coperto al Centro-Nord, precipitazioni che conquistano Toscana, Liguria, Emilia, entro sera anche il basso Veneto, Lazio, Umbria e Campania. Neve in Appennino sopra i 1200/1300 metri. In nottata maltempo in Emilia Romagna con neve a 1000 metri.

3 GENNAIO - La bassa pressione colpisce le regioni centrali. Maltempo diffuso al Centro peninsulare con precipitazioni forti sugli Appennini dove nevicherà sopra gli 800/1000 metri o a quote più basse su Toscana e Marche. Maltempo in arrivo anche sulla Campania, poi Basilicata, Puglia e Cosentino con neve sopra i 1000 metri entro sera. Piovaschi in Sicilia.

Notizia segnalata da: (iLMeteo)