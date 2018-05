Meteo: linea temporalesca fortemente perturbata, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Regioni e province d'Italia colpite da una linea fortemente perturbata...

Giovedì 3 Maggio il ciclone mediterraneo sarà posizionato tra la Sicilia occidentale il basso mar Tirreno. Attorno al minimo di pressione gireranno nubi, venti e precipitazioni.

La posizione del ciclone farà sì che una linea fortemente perturbata, ricca di piogge intense, locali nubifragi e temporali, risalga dal mar Ionio verso l'Italia colpendo in pieno alcune regioni.

Essa sarà alimentata da venti di Scirocco, più caldi, che si scontreranno con venti di Levante più freschi.

Nel dettaglio: sin dalle prime ore piogge intense sono previste sulla Basilicata, segnatamente sul materano. Le precipitazioni poi saliranno l'Italia raggiungendo il Gargano, quindi il Molise, a metà giornata l'Abruzzo e le Marche meridionali.



Dal tardo pomeriggio ecco che il carico di piogge e temporali, alimentati da venti nordorientali, raggiungeranno l'Emilia Romagna, come Bologna, Modena e Reggio Emilia per poi arrivare sul Veneto con temporali sul rodigino e piogge consistenti su padovano, veronese e vicentino e cozzare infine sulle Alpi occidentali con tanta pioggia su torinese e cuneese.



In linea di massima questa dovrebbe essere la traiettoria delle precipitazioni più forti attese Giovedì 3; qualora il ciclone si sposti di qualche chilometro in qualsiasi direzione le zone più colpite potrebbero variare.

