Meteo: Neve in pianura gelicidio al Nordovest e Adriatiche

Nuovo affondo gelido in queste ore. Arriva la neve in pianura al Nord, anche se debole, e gelicidio al Nordest. Neve ancora sulle regioni adriatiche, mentre peggiora in Calabria e Sicilia.

SITUAZIONE - Nella giornata di Martedì aria nordatlantica, in ingresso dalla Francia, creerà un centro depressionario nei pressi del mar Ligure in rapido spostamento verso il Sud.

MARTEDI 10 - Neve debole in arrivo sul Piemonte, Lombardia e in mattinata anche sul Veneto, qui con gelicidio. Neve anche sulle coste adriatiche centro-meridionali. Pioggia in Liguria con neve sopra i 100 metri, localmente fin sulla costa in serata. Piogge in Sardegna con neve a 1000 metri. Peggiora su Sicilia e Calabria con neve in Calabria sopra i 350 metri, in Sicilia dai 1400 metri.

MERCOLEDI 11 - Ultime isolate nevicate sulle coste di Marche, Abruzzo e Molise. Maltempo su Sicilia e Calabria, neve a 500 metri in Calabria, sopra i 1400 metri in Sicilia. Tempo più asciutto altrove.

TEMPERATURE - Valori notturni sempre ampiamente sottozero su gran parte d'Italia, valori massimi in leggero aumento.

Notizia segnalata da: (iLMeteo)