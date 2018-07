Meteo: oggi super-celle di grandine con serata tempestosa, previsione su Nord, Centro, Sud e Isole

Sapevamo che sarebbe stato un weekend instabile dai forti contrasti tra l’aria fresca atlantica e l’aria calda presente sull’Italia, ma non pensavamo che tutto precipitasse così velocemente e intensamente non solo al Nord, ma anche al Centro, in attesa di un più totale coinvolgimento fino al Sud.

Le ultime elaborazioni ci mostrano uno scenario interessante e per certi versi imbarazzante per chi aveva diffuso come noi da ieri una previsione per il fine settimana che prospettava solo qualche temporale: gli ultimi dati mettono in evidenza invece una forte instabilità associata alla formazione di super-celle ovvero strutture temporalesche isolate, ma violente, anche nel pomeriggio di Domenica22 fino a sera, con grandine, colpi di vento e ad un non così remoto rischio di trombe d’aria, non solo sul nordest, sia Triveneto sia Emilia Romagna, ma anche sul Piemonte, alta Toscana, Umbria e Marche.

E non è finita qui: un nucleo freddo scandinavo è pronto ad aggredire tutta l’Italia da nord a Sud entro la sera di Domenica fino a Lunedì 23, con temporali e grandine a partire dall'Emilia Romagna in giù, e un tracollo termico di 10 gradi o più, portando subbuglio ovunque e facendoci pensare per qualche ora, o per un giorno, di essere finiti in autunno, con sogno, un incantesimo, una magia, che solo la Natura può e sa fare.

Notizia segnalata da (iLmeteo)