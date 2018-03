Meteo Pasqua: Hannibal accarezza l\'Italia, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Si avvicina l'anticiclone africano, e il tempo... Interessante aggiornamento dei modelli in questo Lunedì 26 Marzo che dà l'avvio alla settimana che ci porterà alla Pasqua. Ci sono state molte evoluzioni per il giorno di Pasqua, si passava dalla pioggia al Nord, ai temporali al caldo estivo al Sud con l'arrivo dell'anticiclone Hannibal... ora le cose sembrano un pochino mutate, in meglio.

Secondo le ultime elaborazioni pervenuteci dai modelli internazionali l'anticiclone Hannibal per il giorno di Pasqua sfiorerà il nostro Paese, portando comunque temperature primaverili e un tempo decisamente più asciutto.

Con questo nuovo aggiornamento quindi il 1° Aprile vedrà una diffusa presenza di nubi al Nord e al Centro, sole prevalente sulle Isole maggiori e al Sud; le precipitazioni interesseranno soltanto la Toscana settentrionale, segnatamente il massese, lucchese e localmente il pisano e pistoiese, più rare sullo spezzino, parmense e piacentino montuosi, localmente diffuse sul Friuli Venezia Giulia, qui anche con qualche temporale.

Notizia segnalata da: (iLMteo)