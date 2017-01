Meteo: Piogge atlantiche in arrivo, meno freddo sull\'Italia

Circolazione atmosferica che cambia, arrivano correnti atlantiche più miti e piovose Con i giorni, cosiddetti della Merla, l'inverno fa il giro di boa e si appresta ad iniziare l'ultima fase. Approfondiremo con questo articolo la tendenza meteo per il 30-31 gennaio.

ANALISI - Situazione in continuo mutamento per questi giorni. Poche precipitazioni sul nostro Paese e relegate soltanto a qualche settore. Torna la nebbia sulla Pianura Padana



30 gennaio - Tempo che inizia a peggiorare su Liguria, Toscana ed entro sera sul resto del Nord con piogge, generalmente deboli o localmente moderate in Lombardia e alta Toscana. Qualche pioggia anche sul Salento, ma qui migliora. Asciutto sul resto del Paese.



31 gennaio - Instabile al Nordest, Liguria e Toscana con piogge, generalmente deboli o soltanto localmente moderate. Piovaschi in Umbria e Lazio.

NEVE -Deboli nevicate sulle Alpi dal tardo pomeriggio/sera del 30 gennaio, poi ancora deboli Martedì 31 sulle Alpi orientali, sopra i 900/1000 metri.

TEMPERATURE - Nonostante questi giorni siano considerati come i più freddi dell'anno, non sarà così. Infatti le temperature sono previste in aumento, specie da Lunedì sera.

Notiozia segnalata da: (iLMeteo)