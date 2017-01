Meteo: "Tempo da lupi". Il maltempo si sposta al Centro-Sud

Il maltempo si sposta al Centro-Sud e insiste ancora al Nordest Previsioni per la giornata di Venerdì 13.

SITUAZIONE - Da Giovedì 12 una bassa pressione sul mar Ligure inizierà a richiamare venti più miti di Libeccio, responsabili sia di un aumento delle temperature, che dell'arrivo di tanta pioggia al Centro-Sud con neve a quote questa volta più alte, ma anche la neve al Nord e fino in pianura.

VENERDI - Piogge e temporali su Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e Campania, neve in calo con quote a partire dai 700 metri della Toscana, ai 1200 metri della Campania. Migliora al Nordovest, ancora piogge al Nordest con neve possibile fino in pianura dalla sera o tutt'alpiù mista a pioggia. Piogge su gran parte del Sud entro sera con neve sopra i 1100 metri circa. Attenzione ai nubifragi attesi nel settore tra Lazio, Abruzzo, Molise e Campania.

TEMPERATURE E VENTI - Come anticipato, temperature in sensibile aumento, soprattutto al Centro-Sud grazie ai venti più miti di Libeccio, che soffieranno impetuosi, ingrossando i mari e portando mareggiate lungo le coste.

