Meteo: Valanga Artica in arrivo, previsioni su Nord, Certo, Sud e Isole

Aria fredda si tufferà nel Mediterraneo, tempo perturbato su molti settori del Belpaese. Ecco dove farà più freddo

Sul finire della terza settimana di Gennaio ecco che dal mare del Nord la depressione d'Islanda scenderà vistosamente di latitudine. Quali saranno le conseguenze per il nostro Paese?

- Aria fredda raggiungerà il Mediterraneo, dove si creerà una bassa pressione sul mar Ligure che molto velocemente si porterà verso il medio Adriatico.Questo centro depressionario sarà alimentato da aria di estrazione polare via via più fredda.- La seconda immagine presente nell'articolo, una mappa tecnica, mostra chiaramente la colata artica che invaderà il Mediterraneo; i valori sono riferiti ad un'altezza di 5500 metri circa (500 hpa).- Un'intensa perturbazione avrà l'Italia come bersaglio. Sarà accompagnata da venti forti e da precipitazioni via via più diffuse e copiose.Le piogge, forti e anche con locali nubifragi, interesseranno il Nordest, le regioni centrali e meridionali.- Essa cadrà a quote via via più basse sull'Appennino, a partire dai 1000/1200 metri fino ai 300 metri di Domenica 21. Possibile neve fin sulla pianura interna toscana.- Nel corso del fine settimana, valori termici in calo: a Torino, Milano, Aosta minime negative, così come a Trento.

Spostandoci lungo la Penisola, Domenica 1° di minima a Bologna, 4 ° a Roma, 0 a Potenza; tra Sicilia e Calabria i valori massimi si attesteranno intorno a 12-13°.

Notizia segnalata da (iLMeteo)