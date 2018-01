Meteo: Weekend, tra nubi, sole piogge previsioni su Nord, Centro Sud e Isole

Avanza l'alta pressione sull'Itala, ma non sarà sempre soleggiato

La situazione atmosferica per il secondo weekend del mese di Gennaio è destinata a subire un importante cambiamento.

Dal bordo orientale dall'anticiclone russo scenderanno correnti via via più fredde che nel corso del weekend raggiungeranno l'Italia. Nel contempo la bassa pressione che ha interessato le regioni meridionali si allontanerà velocemente verso la Grecia.Al mattino piogge deboli interesseranno il Molise, qualche temporale in Puglia, piogge su Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, ma in esaurimento entro sera.Tempo asciutto e spesso soleggiato sul resto delle regioni.Clima più freddo, specie al Nord. Il tempo risulterà spesso nuvoloso su gran parte delle regioni, ma le precipitazioni risulteranno scarse o molto deboli, e più probabili sulle regioni centrali dove la neve cadrà sopra i 1000 metri circa.- In graduale diminuzione, più sensibile sulle regioni settentrionali.Notizia segnalata da (iLMeteo)