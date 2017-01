Metropolitana Catanzaro: Pd, opera voluta dal centrosinistra 

CATANZARO, 19 GENNAIO -" Catanzaro compie un passo verso la modernita'. Domani venerdi' 20 gennaio, infatti, verranno consegnati i lavori di realizzazione della metropolitana di superficie, un'opera dal valore strategico per la mobilita' del capoluogo di regione, un'infrastruttura fondamentale per emancipare le periferie e ricucire il tessuto urbano della citta'. La metropolitana rappresenta una delle punte avanzate della visione moderna e funzionale che il centrosinistra calabrese propone per il futuro di Catanzaro".

Lo scrive il Pd ddel capoluogo. "L'opera, infatti, - e' scritto in un comunicato - nasce durante le legislature di Rosario Olivo e Agazio Loiero al Comune e alla Regione. Per ben cinque anni, poi, durante il governo di centrodestra di Giuseppe Scopelliti alla Regione, i fondi sono rimasti bloccati e il progetto e' stato colpevolmente e irresponsabilmente oscurato, dimenticato. Oggi, grazie alla determinazione del presidente della Regione Mario Oliverio - concude il Pd - l'opera riprende vita e con la consegna dei lavori, e l'apertura del cantiere - possiamo dire finalmente - non ci saranno piu' dilazioni temporali".