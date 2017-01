Migranti: Ministro Minniti presenta il nuovo pacchetto sull\'immigrazione

ROMA, 16 GENNAIO – Mercoledì in Parlamento il ministro dell’Interno Minniti illustrerà il nuovo pacchetto di misure sull’immigrazione.



Non mancano novità nelle norme che disciplinano l’accoglienza, che pongono ancora in risalto una certa discontinuità del nuovo inquilino del Viminale dal suo predecessore, Angelino Alfano, sia da un punto di vista comunicativo che sul piano della pragmaticità.



L’innovazione principale è rappresentata dall’obbligo per i richiedenti asilo in Italia di svolgere lavori socialmente utili, nell’attesa di avere la possibilità di accedere allo status di rifugiato, e stage nelle aziende per diplomati e laureati.



Marco Minniti, al Corriere della Sera, ha affermato che alla base delle nuove regole vi è il fine di “garantire accoglienza a chi ha titolo, essendo inflessibili con chi non ha i requisiti per rimanere nel nostro Paese”. Questo andrebbe nella direzione che secondo molti osservatori rappresenterebbe il giusto discrimine tra i richiedenti asilo e gli immigrati irregolari.



Le nuove norme dovrebbero anche intaccare il reato di clandestinità e disciplinare i nuovi Centri di identificazione ed espulsione, con l’obiettivo cruciale di rendere più efficienti e veloci le pratiche e le procedure per i rimpatri degli irregolari.

Carlo Giontella





