Milan: De Sciglio fuori un mese, stop più lungo per Bonaventura. Visite e firma per Ocampos

MILANO, 30 GENNAIO - La sconfitta di Udine ha fatto più male del previsto al Milan, che oltre ad essere la terza consecutiva tra campionato e Coppa Italia lascia in eredità gli infortuni di Mattia De Sciglio e Giacomo Bonaventura. Vincenzo Montella dovrà infatti fare a meno del terzino per 3-4 settimane dopo il bruttissimo intervento di De Paul nel match della Dacia Arena.

Gli esami clinici svolti questa mattina alla clinica "La Madonnina" di Milano, hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo legamentoso. Nel post partita erano arrivate le scuse del centrocampista sudamericano: "Ho già chiesto scusa a De Sciglio. Non sono il tipo di giocatore che entra per fare male all'avversario".

Bruttissime notizie, invece, per Jack Bonaventura, uscito nel primo tempo del match di Udine a causa di un problema muscolare nella zona degli adduttori, dopo aver firmato la rete del momentaneo vantaggio. Ulteriori esami hanno infatti evidenziato, per il centrocampista, una lesione del tendine del lungo adduttore della coscia sinistra che lo costringerà a sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Nel frattempo Montella accoglie il nuovo acquisto, Lucas Ocamposche poco prima delle 9 ha iniziato la sua prima giornata al Milan con le visite mediche di rito. L'argentino, arrivato in prestito dal Genoa per 500.000 euro con il placet del Marsiglia (proprietario del cartellino), si è recato a Casa Milan per la firma del contratto che lo leggherà ai rossoneri fino a giugno. "Sono contento di essere qui, cercherò di fare il meglio possibile", sono state le sue prime parole.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine lapresse.it)