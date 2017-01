Milano, 7 arresti: progettavano assolto a portavalori sulla Bari-Foggia

MILANO, 20 GENNAIO - Sette uomini sono stati arrestati a Milano poiché progettavano un assalto a portavalori nella tratta Bari-Foggia. Gli uomini sono stati così fermati grazie ad un’altra indagine in corso. Il fermo è arrivato in tali circostanze, dopo che gli agenti della Mobile di via Fatebenefratelli investigavano su una rapina avvenuta nell’ottobre scorso.

L’arresto, diretto dalla procura di Milano, è stato eseguito dalle Squadre di Milano, Bari e Foggia. Un lavoro collettivo, concretizzatosi grazie al coordinamento del Servizio Centrale Operativo, che ha permesso di stoppare i malviventi prima della commissione dell’atto criminoso.

foto da: milano.corriere.it

Cosimo Cataleta