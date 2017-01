Milano, dimessa nonostante i dolori: donna incita perde il figlio

MILANO, 4 GENNAIO - Ha perso il figlio la ragazza incinta di 33 anni che il 2 gennaio è stata dimessa dall'ospedale Vizzolo Predabissi di Melegnano nonostante i forti dolori addominali.

Durate la notte le condizioni della donna sono peggiorate causando perdita di sangue e un cesareo d'urgenza. Inutile i tentativi da parte dei medici che hanno dovuto dichiarare la morte del bambino.



Secondo quanto denunciato dalla donna ai Carabinieri di Melegnano, i medici dell'ospedale avrebbero rimandato la futura mamma a casa non curandosi del malessere avvertito. "Vogliamo sapere se ci sono delle responsabilità e quali - spiegano gli avvocati della familiari della donna- Faremo di tutto per accertarlo".

Sono stati sequestrati tutti i documenti e le cartelle cliniche e sul feto nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia. Secondo quanto scritto su un comunicato della direzione dell'Ospedale "Le valutazioni ufficiali sull'accaduto sono in corso, ma le prime evidenze fanno emergere una tempestività di azione dei sanitari coinvolti nell'accaduto e osservanza delle procedure".



Secondo la ricostruzione dell'accaduto da parte della struttura ospedaliera "la Signora è stata accolta in Pronto Soccorso in due circostanze e nella prima, alle ore 18,30 circa, è stata dimessa poiché non emergevano indicazioni per proseguire l'osservazione in ospedale". Sembra che, secondo quanto scritto, "la Signora poi si è ripresentata in Pronto soccorso dopo due ore circa essendo nel frattempo sopravvenute contrazioni uterine".



Sono ancora in corso gli accertamenti da parte della magistratura.

Alessia Terzo

Immagine da dolceattesa.com