Milano, donna trovata morta in casa dal marito: si indaga per omicidio

MILANO, 15 GENNAIO - Donna di cinquanta anni trovata morta nella sua abitazione, in un appartamento dello stabile di via Coronelli 11, zona Giambellino/Lorenteggio poco distante da piazza Frattini, Milano.

Il corpo della donna con una profonda ferita alla gola è stato ritrovato dal marito, ex guardia giurata. Agli agenti della questura ha raccontato di aver visto, di ritorno da una passeggiata, la porta aperta e il corpo di Rossana Belvisi riverso a terra. Sul posto gli operatori del 118 e la polizia di Stato, che si occupa del caso insieme al pm di turno, Gaetano Ruta, e indagano per omicidio. Intanto il sostituto procuratore e alcuni poliziotti stanno interrogando l'uomo per ascoltare la sua versione dai fatti.

Luna Isabella

(foto da lasberla.com)