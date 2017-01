Milano, su smog pronto protocollo a partire da giovedì 26

MILANO, 25 GENNAIO 2017 - Da domani scatta a Milano il piano anti-smog, a causa delle complicazioni climatiche del capoluogo lombardo, condizionate oltretutto dalla prolungata assenza di piogge. Si prevede così il blocco di alcune tipologie di vetture, a causa del cosiddetto smog-fuori legge (oltre il limite di 50 microgrammi per una settimana consecutiva, ndr).

Il protocollo, già disposto dalla Regione Lombardia, preannuncia limitazioni per la circolazione sulla base di una specifica fascia oraria (7.30/19.30). A fermarsi saranno: automobili euro 0 benzina, euro 0,1 e 2 diesel. Il divieto di circolazione sarà previsto per tutta la settimana, weekend compreso. Non potranno nemmeno circolare le auto euro3 diesel, le cui limitazioni riguarderanno anche l’ambito urbano, tra le 9 e le 17.

Si aggiunga anche l’introduzione delle temperature per abitazioni ed esercizi commerciali, pari ad una soglia di 19 gradi con ulteriore tollerabilità di 2. Anche in questo caso è dunque previsto un sostanziale abbassamento. Nella speranza di tamponare uno dei problemi più comuni della città milanese.

foto da: urbanpost.it

Cosimo Cataleta