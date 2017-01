Milano, uomo ricoverato dopo aver inalato sostanze sospette: rientra l\'allarme terrorismo

MILANO, 04 GENNAIO – Si è rivelato inesistente il legame tra il terrorismo e la notizia, rilanciata dall’agenzia ANSA, del ricovero di un uomo a Milano per un’intossicazione da sostanza sospetta.

Secondo quanto si apprende, l’uomo, un egiziano, sarebbe giunto in ospedale l'11 dicembre scorso, per un sospetto avvelenamento che ha fatto scattare il protocollo di sicurezza, e di conseguenza le indagini, che hanno permesso di escludere ogni legame con gruppi di estremisti islamici.

Non esiste infatti alcun collegamento tra lui e il terrorismo. Le sostanze chimiche sarebbero state inalate durante il lavoro. La questura e gli investigatori dell’antiterrorismo hanno dunque smentito l’ipotesi che potesse trattarsi di una intossicazione dovuta a una sostanza idonea a preparare attacchi chimici. E’ stato inoltre smentito l’allarme secondo cui ci sarebbero estremisti intenzionati a compiere un’azione imminente in questa settimana semifestiva.

Intanto proseguono le indagini sui possibili legami con cellule jhadiste di Anis Amri, il presunto responsabile della strage di Berlino, ucciso in un conflitto a fuoco con la polizia il 23 dicembre scorso, a Sesto S.Giovanni.

Antonella Sica