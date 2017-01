Minaccia di far scoppiare bombola gas, una denuncia a Catanzaro

CATANZARO, 12 GENNAIO - Fermato dai Carabinieri mentre minaccia i vicini con una bombola del gas e un accendino. E' accaduto a Catanzaro, in un condominio composto da ventidue famiglie che, nel tempo, avrebbero subito diverse minacce da P.V., 64enne catanzarese, celibe e disoccupato. L'uomo avrebbe agito nell'ultimo caso apparentemente senza motivo, passando dalle minacce e le imprecazioni degli ultimi mesi ai fatti.

Ha trascinato una bombola del gas con cui ultimamente riscaldava il proprio appartamento visto che le utenze gli sono state sospese per morosita',e l'ha scaraventata contro la porta d'ingresso dei suoi vicini e dirimpettai. Non soddisfatto, e' tornato nella sua abitazione, ha preso un accendino e, tornato sul pianerottolo, ha tentato di provocare la deflagrazione della bombola.La diffusione del panico tra i condomini ha fatto scattare l'allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Catanzaro. L'uomo e' stato dichiarato in d'arresto per atti persecutori.