Minacciava la compagna con un coltello, arrestato un uomo a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA, 27 GENNAIO 2017 - Gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un trentaduenne di Reggio Calabria con l'accusa di violenza privata.

L'uomo, armato di coltello, aveva costretto la compagna a salire in auto con lui. Il pronto intervento degli agenti della squadra volanti della Questura reggina, però, ha permesso di evitare il peggio.

Con uno stratagemma, son riusciti ad entrare in contatto telefonico con la donna che, fingendo di parlare con la madre, ha comunicato loro la posizione esatta dell'automobile permettendo l'intervento risolutore dei poliziotti.

Dopo aver intercettato l'auto, gli agenti della volante hanno tratto in salvo la donna e disarmato l'uomo. Il trentaduenne, in evidente stato di agitazione, è stato portato in ospedale per le cure del caso ed è stato tratto in arresto.

Il magistrato ha ritenuto l'uomo colpevole di violenza privata, disponendone la scarcerazione. Inoltre, per il giovane è stato disposto anche il divieto di avvicinamento alla donna, soprattutto nei luoghi di lavoro e di dimora.

Daniele Basili

immagine da questure.poliziadistato.it