Minniti: "Sistema di sicurezza che funziona. L'Italia è grata ai due agenti"

SESTO SAN GIOVANNI (MILANO), 23 DICEMBRE - "Se c'è un controllo elevato del territorio che consente, nell'imminenza dell'ingresso nel nostro paese di una persona che è stata in fuga, di identificarlo e neutralizzarlo, vuol dire che c'è un sistema capace di funzionare". Lo ha affermato il ministro dell’interno, Marco Minniti, nella conferenza stampa al Viminale in cui è stata annunciata l'uccisione del killer della strage di Berlino.

Minniti ha espresso la sua più totale soddisfazione per l'operazione, ringraziando i due agenti che con coraggio e sangue freddo hanno fermato Amis Anri: "Ho fatto all'agente Christian Morio, ferito nella sparatoria di Sesto San Giovanni ma per fortuna non in pericolo di vita, gli auguri di pronta guarigione, e gli auguri di buon Natale, dicendogli che grazie a lui gli italiani passeranno un Natale più felice".

Il giovane agente ferito è ora ricoverato all'ospedale di Monza con un proiettile conficcato in una spalla. Deve essere operato, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.





Giuseppe Sanzi

(fonte immagine laspiapress.com)