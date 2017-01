Modena, bimbo muore in ambulanza. La madre è indagata per omicidio

MODENA, 17 GENNAIO - La madre di Christian, il bambino morto in ambulanza a Modena sabato è indagata per omicidio preterintenzionale. Il bimbo stava andando in ospedale per un problema gastrico, ma sul suo corpo sono stati trovati degli ematomi che, secondo i sanitari, sarebbero stati procurati dalla mamma. La donna, di ventisette anni, nega di aver maltrattato il figlio.

I soccorritori del 118 avrebbero tentato, senza riuscirci, di tenere Christian in vita fino all'arrivo in ospedale. La situazione si sarebbe però aggravata in ambulanza quando, purtroppo, il piccolo è morto.

I carabinieri stanno indagando sull'accaduto e sono coordinate da Luca Guerzoni, sostituto procuratore.

Nelle prossime ore è prevista l'autopsia. Si attendono quindi i risultati dell'esame per capire cosa è successo davvero al bambino.

Chiara Fossati

immagine da www.picenooggi.it