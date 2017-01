Modena, grosso incendio in area centro commerciale

MODENA, 2 GENNAIO - Son ben 40 i Vigili del fuoco attualmente impegnati ad intervenire nell’area commerciale di Modena. L’incendio avrebbe provocato ingenti danni e colpito diversi negozi. L’accaduto, in via Emilia ovest, dove è situato il centro commerciale ‘Il Globo’.

Le fiamme sono state domate solo dopo alcune ore, e ha visto coinvolte anche unità dei Vigili da Reggio Emilia e Bologna. Al vaglio degli inquirenti le cause dell’incendio, che non sembrerebbe tuttavia essere doloso: non vi sarebbero infatti segni di effrazione.

Danni piuttosto ingenti hanno riguardato i negozi, mentre non vi sono danni a persone. L’allarme è scattato tramite la telefonata dei cittadini al 115. Le attività del centro commerciale sono rimaste chiuse per tutta la mattinata.

foto da: ilrestodelcarlino.it

Cosimo Cataleta