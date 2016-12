Monza, cinque in ospedale per intossicazione da monossido

MONZA, 31 DICEMBRE - Cinque persone sono state ricoverate per intossicazione da monossido a Limbiate, comune nella provincia di Monza-Brianza. L'allarme è scattato in mattinata, attorno alle ore 8. Non ancora chiare le cause dell'incidente, i cui sviluppi si verificheranno nelle prossime ore. La prima ipotesi è quella di un malfunzionamento della caldaia.

La famiglia è ricoverata in codice giallo all'ospedale Niguarda. Non dovrebbero essere in pericolo di vita.

foto da: tgcom24.mediaset.it

Cosimo Cataleta