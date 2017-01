Morto commissario di corsa investito prima di "Slalom Città di Catanzaro"

CATANZARO, 05 GENNAIO – Giuseppe Chiarella, il giudice di gara 55enne investito da un'auto poco prima della partenza della gara automobilistica "Slalom Città di Catanzaro", non ce l’ha fatta. Si è spento nella tarda serata di ieri. L’uomo era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Pugliese dall'11 dicembre scorso.

Il 55enne era stato investito mentre tentava di bloccare una vettura risultata non essere registrata e autorizzata come le altre auto storiche che dovevano sfilare e che avrebbe dunque infranto le regole stabilite dall'organizzazione, prima di tutte quella di procedere a velocità moderata.

La polizia aveva sequestrato la vettura e segnalato il conducente all' autorità giudiziaria per lesioni gravissime. L'ipotesi di reato è ora destinata a mutare in omicidio colposo.

[foto: infooggi.it]

Antonella Sica